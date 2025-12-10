Rally Neuquino: se viene una definición apasionante en Cutral Co

Luqui llega a tres puntos de Wircaleo, en la definición más ajustada del fin de semana. (Archivo)

El Rally Neuquino esperó hasta la última fecha de la temporada para meter el récord de inscriptos, llegó hasta 106 y en medio de esa multitud, se viene una definición apasionante en Cutral Co. La cita será entre viernes y domingo y toda la expectativa estará puesta en las divisiones N2, N1, A5 y A1, además de la Copa Senior.

El historial 128 el nùmero de carrera al que llegará AppryN Sur en Cutral Co. Será en homenaje a Daniel Battistuzzi.

La definición de la N2 acapara todas las miradas, ya que solo tres puntos separan al Orlando Wircaleo (74) de Lucas Luqui (71). En la divisional hay 14 máquinas inscriptas. Matías del Barba va a la comarca con chances matemáticas, ya que está a 21 unidades de Wircaleo y a 18 de Luqui, cuando quedan 29 en juego.

Así llegan en la N1 y la A5

Otra de las atracciones será la definición de la N1, dónde Luciano Zurita (último ganador en Junín) llega con 75 unidades, 14 más que el escolta Claudio Cribán (61). También tiene chances el actual campeón Nicolás Ochoa (57). Los otros inscriptos son Luis Martin, Lucas Matto, Nicolás Viviani, Patricio Elfi, Lorenzo Jaime. Acá también se anotaron 14.

En la A5 será un mano a mano entre Nicolás González (69 puntos) y Marcos Rosas (55). A ellos se suman siete pilotos más: Emanuel Soto (navegado por Gustavo Ares), Agustín Martínez, Axel Hernández, Jorge Macaya, Daniel Arias, Gonzalo Kallobius y Ricardo Constanzo.

Los favoritos de la A1 y la presencia del campeón

También se definirá el minicertamen de cuatro fechas de la A1 entre Manuel Bajeneta (78) y Cristian Rebolledo (76). Con menos chances llega Víctor Leuno (57), aunque dejará todo para llevarse la corona. Serán un total de 11 máquinas.

Con Daniel Llanos como bicampeón, la A6 será la divisional más numerosa con 19 máquinas. Además del barilochense estarán Gustavo Rojas, Mario Villanueva (h) y Miguel Carbonell, que lucharán por el subcampeonato.

Skruta, Tieri y Turletti estrenan la corona en Cutral Co

En la RC5, Pedro Skruta estrenará su bicampeonato acompañado de Luis Beltrán, Lautaro Angeloni, el retornado Diego Orellana, Rodolfo Cingolani, Matías Ávila, Nicolás Villar, Omar Kovacevich y Lucas López. También vuelven Franco Fossatti, Paolo Angeloni y Ariel Umaña, para totalizar 12 autos. No corre Adrián Altamirano.

La A7 tendrá a 9 máquinas en los caminos. Junto al campeón Jeremías Tieri estarán Leandro Paulovich, Daniel Franco, Damián Fagán (ganó en Junín), Aníbal Castillo, Raúl Palacios, Daniel Sosa, Walter García y el debutante Fernando Weber.

Con Daniel Turletti como campeón, la N2L tendrá 17 participantes. Además estarán Mauro Rojas, Miguel Huenulao, Juan Cruz Parada, Ricardo Dziadek, Oscar Sepúlveda, Alfredo Kallobius, Carlos Bajeneta, Gabriel Morán y Luis Angeloni.