Sancionan a los barras de Boca involucrados en los incidentes en los que intervino Riquelme

El Ministerio de Seguridad aplicó la restricción de concurrencia para los hinchas de Boca involucrados en los incidentes ocurridos en Rosario, durante el partido de Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en los que intervino Juan Román Riquelme.

La decisión fue informada a través de la Resolución 1140-2024 del Boletín Oficial, en la que se le aplica “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional.

Los sancionados fueron identificados como Fabián Adolfo Kruger y Fernando Gatica, a quienes en la Resolución vinculan directamente con la barra de Boca. Ninguno de ellos podrá concurrir a los estadios por dos años de forma preventiva, hasta tanto se gestionen las actuaciones administrativas por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Cómo fueron los incidentes en Boca-Gimnasia que frenó Riquelme

Ambos tienen antecedentes sobresalientes como miembros de la barra liderada por Rafael Di Zeo. Gatica, conocido como “Lana”, es un histórico de la facción de Lomas de Zamora, mientras que Kruger, a quien lo apodan «Topadora», había sido condenado a tres años y medio de prisión en 1999 por una agresión contra hinchas de Chacarita.

Riquelme, Delgado, Serna y Cascini se metieron al medio de la tribuna para tratar de frenar los incidentes. Increíble que los dirigentes estén haciendo lo que la policía no puede. NUNCA VISTO pic.twitter.com/p9z7TzvQWy — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) October 24, 2024

Los incidentes ocurrieron el miércoles pasado, en el entretiempo del partido entre Boca y Gimnasia, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Durante esta situación el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, irrumpió en la platea para calmar a los suyos. “Yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a mi gente. Siento que tenemos que ayudar para que se entienda que es deporte. Si yo me tengo que parar adelante para que no me lastimen a un hincha, lo voy a hacer toda la vida”, dijo el máximo dirigente del Xeneize.