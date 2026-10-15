Se conoció el resultado de la autopsia de Jorge «Locomotora» Castro: qué reveló sobre la causa de muerte

El exboxeador Jorge «Locomotora» Castro murió ayer a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. Se conoció el resultado de la autopsia.

Su hija Quimey reveló que estaba junto a su padre en el momento que se descompensó.

De qué murió Jorge «Locomotora» Castro: qué reveló la autopsia

Según informaron fuentes judiciales, consignadas por TN, el estudio forense determinó que Castro murió a raíz de un edema agudo de pulmón provocado por una falla cardíaca. Además, comunicaron que no se encontraron lesiones en el cuerpo.

Concluyeron que se trató de una muerte no traumática.

“El fallecimiento de mi papá fue de manera natural, tuvo un infarto. Le empezó a doler el pecho y no lo pudo resistir, fue una cuestión de 15 minutos, nada más»

La trayectoria de Jorge «Locomotora» Castro

Jorge nació en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y tuvo una de las mejores carreras en la historia del boxeo argentino. “Roña” Castro participó en 144 peleas, en las cuales ganó 130 veces (90 por nocaut), perdió en 11 ocasiones y obtuvo tres empates, indicó Noticias Argentinas,

El pugilista consiguió la gloria dentro de la disciplina al obtener el título mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al estadounidense Reggie Johnson, el 12 de agosto de 1994 en Tucumán.

Aunque, meses después, “Locomotora” Castro tuvo que defender el título en suelo mexicano para protagonizar uno de los mejores combates en la historia del boxeo mundial ante el estadounidense John David Jackson, encuentro que ganaría. El título recién sería arrebatado de sus manos luego de cuatro peleas, el 19 de diciembre de 1995 en Tokio, en una derrota ante el japonés Shinji Takehara.

Su último enfrentamiento arriba de un ring fue ante José Luis Herrera, a quien derrotó por nocaut técnico el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata.