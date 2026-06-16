Se lesionó un defensor de Inglaterra y será reemplazado por un compañero de Enzo Fernández en Chelsea

A poco más de un día de su debut ante Croacia en el AT&T Stadium de Dallas, Inglaterra sufrió una baja sensible y ya definió a su reemplazante.

Tino Livramento, lateral derecho del Newcastle, sufrió una lesión muscular durante el entrenamiento del domingo y los estudios médicos confirmaron que estará fuera de las canchas por algunas semanas.

Ante esta situación, el entrenador alemán Thomas Tuchel decidió desafectarlo de la convocatoria e incorporar en su lugar a Trevoh Chalobah.

Trevoh Chalobah fue llamado a úlitmo momento por Thomas Tuchel para reemplazar a Tino Livramento.

El reglamento de la FIFA permite realizar modificaciones en la lista de convocados hasta 24 horas antes del primer partido del torneo. Por eso, Inglaterra llegó con el tiempo justo para efectuar el cambio, ya que debutará este miércoles 17 de junio frente a Croacia desde las 17 (hora argentina).

De esta manera, Chalobah se sumará en las próximas horas a la delegación inglesa. La decisión llamó la atención en algunos medios internacionales porque el futbolista del Chelsea se desempeña habitualmente como zaguero central y aparecía Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, como uno de los principales candidatos para ocupar ese lugar.

De todos modos, los «Three Lions» ya cuentan en el plantel con otras variantes para el sector, como Reece James, que también juega en Chelsea, y Djed Spence, futbolista del Tottenham que puede desempeñarse tanto por derecha como por izquierda.

Así quedó conformada la defensa inglesa: Reece James (Chelsea), Trevoh Chalobah (Chelsea), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y