Se terminó el sueño de Argentina en el Mundial de vóley: cayó con Italia y se despidió en octavos

La Selección Argentina de vóley quedó afuera en octavos de final del Mundial contra Italia. (Foto: @Voley_FeVA)

La Selección Argentina de vóley no pudo mantener su andar perfecto de la primera fase y cayó en octavos de final del Mundial de Filipinas ante Italia.

El equipo nacional se despidió del torneo al perder 3-0 con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22 contra los últimos campeones del mundo. El partido fue parejo pero los europeos demostraron su jerarquía en el cierre de cada set y sacaron diferencia con su saque.

El elenco nacional tuvo un buen comienzo y con un bloqueo de Kukartsev y un remate de Vicentín se puso rápidamente arriba por 3-0, ventaja que sostuvo hasta el 9-6.

Si bien tres bloqueos seguidos le permitieron a Italia pasar al frente por primera vez en el encuentro (9-10), Argentina pudo volver a recuperar la diferencia de tres puntos y quedar 16-13. La paridad reinó cuando el set entró en la zona decisiva, donde los europeos pegaron en los momentos justos para llevárselo por 23-25.

Distinto fue el desarrollo del segundo parcial, que comenzó parejo hasta que los italianos empezaron a explotar sus virtudes y, con un juego simple y efectivo, pusieron las cosas 12-17. Apoyados en su fortaleza defensiva, los vigentes campeones aprovecharon los errores de saque de Argentina, y con fluidez en el contraataque, estiraron la ventaja en el marcador por 20-25.

Pese al comienzo favorable para los dirigidos por Marcelo Méndez en el tercer capítulo (3-1), Italia no se relajó y volvió a desplegar su poderío individual y colectivo para retomar el control en 6-9. Argentina no pudo sostener una ventaja parcial conseguida tras un ace de Gallego para el 17-16, y en el cierre hizo lo que pudo ante el defensor del título, que terminó celebrando tras ponerle el broche al encuentro por 22-25.

Las máximos anotadores de Italia fueron Alessandro Michieletto, Yuri Romanó y Mattia Bottolo, quienes se despacharon con 15, 14 y 13 puntos respectivamente. Por el lado argentino, el único que hizo más de 10 tantos fue Luciano Vicentin, con 15.

Argentina llegó a los octavos luego de una gran primera fase en la que ganó sus tres partidos: Finlandia (3-2), Corea del Sur (3-1) y la actual bicampeona olímpica, Francia (3-2).

Italia, por su parte, terminó segunda en el Grupo F, luego de caer sorpresivamente con Bélgica (3-2) a la que ahora enfrentará en cuartos de final.

Este torneo marcó el final del ciclo de Marcelo Méndez después de 7 años. Esta etapa estuvo marcada por la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.