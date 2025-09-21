SUSCRIBITE
Se terminó el sueño de Argentina en el Mundial de vóley: cayó con Italia y se despidió en octavos

La Selección Argentina perdió 3 a 0 con Italia en los octavos de final y quedó eliminada del Mundial de vóley. Fue el último partido de Marcelo Méndez como entrenador.

La Selección Argentina de vóley quedó afuera en octavos de final del Mundial contra Italia. (Foto: @Voley_FeVA)

La Selección Argentina de vóley no pudo mantener su andar perfecto de la primera fase y cayó en octavos de final del Mundial de Filipinas ante Italia.

El equipo nacional se despidió del torneo al perder 3-0 con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22 contra los últimos campeones del mundo. El partido fue parejo pero los europeos demostraron su jerarquía en el cierre de cada set y sacaron diferencia con su saque.

El elenco nacional tuvo un buen comienzo y con un bloqueo de Kukartsev y un remate de Vicentín se puso rápidamente arriba por 3-0, ventaja que sostuvo hasta el 9-6.

Si bien tres bloqueos seguidos le permitieron a Italia pasar al frente por primera vez en el encuentro (9-10), Argentina pudo volver a recuperar la diferencia de tres puntos y quedar 16-13. La paridad reinó cuando el set entró en la zona decisiva, donde los europeos pegaron en los momentos justos para llevárselo por 23-25.

Distinto fue el desarrollo del segundo parcial, que comenzó parejo hasta que los italianos empezaron a explotar sus virtudes y, con un juego simple y efectivo, pusieron las cosas 12-17. Apoyados en su fortaleza defensiva, los vigentes campeones aprovecharon los errores de saque de Argentina, y con fluidez en el contraataque, estiraron la ventaja en el marcador por 20-25.

Pese al comienzo favorable para los dirigidos por Marcelo Méndez en el tercer capítulo (3-1), Italia no se relajó y volvió a desplegar su poderío individual y colectivo para retomar el control en 6-9. Argentina no pudo sostener una ventaja parcial conseguida tras un ace de Gallego para el 17-16, y en el cierre hizo lo que pudo ante el defensor del título, que terminó celebrando tras ponerle el broche al encuentro por 22-25.

Las máximos anotadores de Italia fueron Alessandro Michieletto, Yuri Romanó y Mattia Bottolo, quienes se despacharon con 15, 14 y 13 puntos respectivamente. Por el lado argentino, el único que hizo más de 10 tantos fue Luciano Vicentin, con 15.

Argentina llegó a los octavos luego de una gran primera fase en la que ganó sus tres partidos: Finlandia (3-2), Corea del Sur (3-1) y la actual bicampeona olímpica, Francia (3-2).

Italia, por su parte, terminó segunda en el Grupo F, luego de caer sorpresivamente con Bélgica (3-2) a la que ahora enfrentará en cuartos de final.

Este torneo marcó el final del ciclo de Marcelo Méndez después de 7 años. Esta etapa estuvo marcada por la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.


Temas

Mundial de vóley

Selección Argentina

Vóley

La Selección Argentina de vóley no pudo mantener su andar perfecto de la primera fase y cayó en octavos de final del Mundial de Filipinas ante Italia.

