Sedes y horarios confirmados para la Selección Argentina en el Mundial 2026: debuta en Kansas

El estadio Arrowhead, en Kansas, es donde hacen de local los flamantes Chiefs de la NFL.

Luego del sorteo para la fase de grupos, realizado ayer en Washington D.C., hoy se anunciaron las sedes y los horarios en los que Argentina disputará la primera fase del Mundial 2026, mediante una transmisión oficial de la FIFA encabezada por Gianni Infantino y acompañada por leyendas como Francesco Totti, Ronaldo Nazário y Hristo Stoichkov.

La Selección integra el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania, un grupo que en los papeles parece accesible. La verdadera dificultad aparece en la llave a partir de los dieciseisavos de final, donde podría cruzarse con España (la número 1 del ranking FIFA) o con el siempre duro Uruguay.

Argentina debutará el lunes 16 de junio, a las 22, ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El segundo partido será el martes 22, a las 14, frente a Austria, en Dallas.

El AT&T Stadium recibirá a la Selección en dos ocasiones. Aquí hacen de local los Cowboys en la NFL.

Por último, cerrará la fase de grupos contra Jordania, el sábado 27, desde las 23, nuevamente en Dallas. De esta manera, la Albiceleste no jugará en San Francisco, el otro estadio asignado para los partidos del Grupo J.

Scaloni nuevamente con la Copa, esta vez sin guantes

Cuando se anunciaron las sedes y los horarios para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, el entrenador tuvo la posibilidad de levantar la Copa del Mundo en el escenario. En el sorteo realizado este viernes, había sido el encargado de ingresarla a la tarima, pero se vio obligado a hacerlo con guantes blancos. «Me dijeron que no la podía tocar sin guantes. La persona que me lo dijo no me conocía, pero no pasa nada. Muchas gracias por el detalle», comentó el Gringo.

Sin embargo, esta vez el oriundo de Pujato no tuvo que usar guantes. «Pido disculpas en nombre de la FIFA. Claro que los campeones del mundo pueden tocar la Copa», expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.