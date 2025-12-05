Récord de entrenadores argentinos en el Mundial de 2026: dos se enfrentarán en fase de grupos

Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro se medirán en el primer partido del Grupo D en Los Angeles.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero de la historia en contar con 48 selecciones. Pero, además, tendrá una cifra récord de entrenadores argentinos.

El próximo año habrá seis argentinos dirigiendo selecciones mundialistas, un número inédito que supera a los cinco presentes en Rusia 2018. En aquella oportunidad estuvieron Jorge Sampaoli (Argentina), José Pekerman (Colombia), Ricardo Gareca (Perú), Héctor Cúper (Egipto) y Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita).

En esta Copa del Mundo, si todos continúan en sus cargos, se establecerá un nuevo récord. Los protagonistas serían: Lionel Scaloni (Argentina), Marcelo Bielsa (Uruguay), Gustavo Alfaro (Paraguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Néstor Lorenzo (Colombia) y Mauricio Pochettino (Estados Unidos).

Los que se cruzarán en la fase de grupos son Alfaro y Pochettino. El local, Estados Unidos, debutará ante Paraguay el 12 de junio en el Los Angeles Stadium, en el segundo partido del Mundial. Ambos integran el Grupo D, junto a Australia y al clasificado del repechaje 2 de Europa.

La Argentina de Scaloni integra el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. En los dieciseisavos de final podría cruzarse con Uruguay, dirigido por Bielsa, que comparte grupo con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Por su parte, Lorenzo y Beccacece enfrentarán a potencias europeas. Colombia se medirá con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo). En tanto, Ecuador jugará ante Alemania, Costa de Marfil y Curazao.