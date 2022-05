Sepúlveda llegó con el pelotón de adelante en la quinta etapa del Giro de Italia

Eduardo Sepúlveda (Drone Hopper-Androni Giocatoli) volvió a cumplir hoy una buena tarea en el tradicional Giro de Italia, al terminar en el puesto 79 de la quinta etapa, de 174 kilómetros, entre las ciudades de Catania y Messina, en la sureña isla de Sicilia.

Sepúlveda terminó con el nutrido pelotón de punta y a poca distancia del vencedor de la etapa, el francés Arnaud Demare (Groupama-FDJ), que marcó un tiempo de 4.03.56.

El otro argentino que interviene en la clásica prueba, Maximiliano Richeze (UAE Emirates), que se ubibicó 134, a un tiempo de 1.35.

🎥 HIGHLIGHTS – Stage 5⃣ / Tappa 5⃣



💯A sprint that started with 100km to go. Here are the highlights of Stage 5⃣ of the Giro 2022



💯Una volata che è cominciata a 100 km dal traguardo.

Ecco gli highlights della Tappa 5⃣ del Giro 2022



Powered by Intimissimi Uomo #Giro pic.twitter.com/B8Hx7ZzwWN