«¡Si lo hacés, me voy!»: murió Marcelo Araujo, el relator que marcó una época

El periodismo deportivo está de luto: Marcelo Araujo, el relator que marcó una época, murió este lunes a los 78 años. Dueño de un estilo inconfundible y descontracturado, armó una gran dupla con Enrique Macaya Márquez y durante muchos años lideraron todos los registros en las transmisiones de los partidos de fútbol.

El nombre de Araujo está grabado a fuego en la memoria de todos los fanáticos. Durante más de dos décadas estuvo al frente de la histórica pantalla de Fútbol de Primera, el programa de los domingos a la noche que pasaba todos los goles de la fecha.

Sus latiguillos se volvieron populares con el clásico «¿Estás crazy, Macaya?», «¡Si lo hacés, me voy!» o el clásico «¡Lo que te devoraste!», fueron algunas de las que quedaron inmortalizadas en la TV y ahora en los reels.

Adrián Paenza, Macaya y Araujo, en Fútbol de Primera. (Archivo)

Araujo y la vuelta en Fútbol para Todos

Tras su sonado alejamiento de la productora Torneos y Competencias, el relator tuvo un esperado regreso a la televisión abierta años más tarde. Araujo se convirtió en la voz principal de las transmisiones de Fútbol para Todos y se hizo cargo de los partidos más importantes de cada fecha.

Este lunes, la pelota se detiene para despedir a un hombre que marcó una época, con un estilo que se metió en todas las pantallas del país.