El DT argentino Aldo Duscher fue despedido de la Selección Sub 20 de Paraguay tras pelearse con periodistas

El exfutbolista argentino Aldo Duscher fue destituido de su cargo como entrenador de la Selección Sub-20 de Paraguay tras una contundente derrota por 6-0 ante Uruguay y un enfrentamiento verbal con periodistas en un programa radial.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció su desvinculación en medio del Sudamericano Sub-20, donde el equipo aún tiene posibilidades de avanzar.

Duscher, quien asumió el mando de la Sub-20 en junio de 2024, había sido presentado por el coordinador general de las selecciones juveniles de la APF, Elvio Paolorosso, destacando su experiencia en equipos españoles y su perfil como «docente formador» de futbolistas.

Tras la derrota ante Uruguay, Duscher participó en una entrevista con ABC Deportes donde expresó: «Este es el momento que más les gusta a ustedes (los periodistas), les gusta el quilombo y eso vende más que lo bueno».

Estas declaraciones generaron controversia y llevaron a la APF a anunciar su cese: «La Asociación Paraguaya de Fútbol informa el cese de funciones del entrenador Aldo Duscher al frente de la conducción técnica de la Selección Paraguaya Masculina Sub 20».

En respuesta, Duscher manifestó su descontento con la decisión y criticó a la dirigencia paraguaya: «Se metieron con mi trabajo, yo defendí mi trabajo. No hubo un respeto que yo esperaba y se generó una polémica, no hay mucho más para decir. Defendí lo mío. Y no lo han tomado bien, pasó esto». Además, también señaló diferencias con el director deportivo en cuanto a las metodologías de trabajo.

Con la salida de Duscher, la Selección Sub-20 de Paraguay, que debutó con una victoria ante Perú antes de la derrota frente a Uruguay, enfrentará a Venezuela y Chile bajo la dirección de Antolín Alcaraz, buscando la clasificación al Hexagonal Final y un lugar en el Mundial de la categoría.