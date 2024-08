Empezó a practicar voley en Bariloche y en tres años, lo convocaron de la Selección Argentina

Con 14 años, el barilochense Juan Cruz Iraldi incursionó en el voley. La pandemia por Covid-19 quedaba atrás y simplemente sentía la necesidad de practicar algún deporte. Ese mismo año, fue convocado para integrar la Selección Rionegrina y poco después, inesperadamente, un llamado lo convocó para concentrar con la Selección Nacional U19.

Así de vertiginiosa es la carrera del muchacho que, el domingo pasado, consagró a Argentina como campeón sudamericano en Brasil. El partido final se prolongó por más de dos horas, pero los argentinos lograron ganarle al dueño de casa con un agónico 3 a 2.

Juan Cruz, de apenas 17 años, mide 2.01 metros, juega como central y tiene un futuro prometedor en el deporte.

“Apenas arranqué a jugar al voley en 2021, me invitaron a jugar un torneo patagónico con la Selección de Río Negro”, contó el joven a RÍO NEGRO. En ese encuentro, un ojeador (un profesor cazador de talentos) le tomó las medidas de peso, altura y el alcance de su salto.

“No tuve más noticias. En diciembre del 2022 me llamó el entrenador de la selección Rodrigo Martín Granados a concentrar en el Cenard para el Sudamericano U19, una categoría más grande”, señaló.

Juan Cruz se sumó a los entrenamientos. Poco a poco, algunos chicos iban quedando afuera hasta que finalmente se definió el listado de los 12 jugadores que viajarían a Brasil. El barilochense formaba parte.

“Fueron días de muchos nervios. Me acuerdo que concentramos en Córdoba y nos dijeron que en una semana nos pasarían el listado con jugadores convocados para el Sudamericano. Cuando me confirmaron, no sabía qué hacer de la emoción que sentía”, reconoció.

Tras una semana de entrenamiento intensivo, el equipo argentino partió rumbo a Brasil. Ganaron 3 a 0 los tres primeros partidos contra Chile, Perú y Colombia y lograron la ansiada final con el anfitrión.

«Fue intenso. Teníamos a todo el público en contra, salvo por nuestros papás. No nos bardearon mucho, pero por suerte no se entendía mucho. Fue muy peleado, pero lo disfruté un montón. Logré sacarme esa presión de que era una final en la Selección y me dediqué a disfrutar el momento. Compiteniendo, dándolo todo, pero disfrutando todo«, confió el muchacho.

Mi papá fue y me hizo el aguante. Todos nos veían por las transmisiones y después de os partidos, me llegaban infinidad de mensajes de felicitaciones. Con la final tuve más mensajes que en un cumpleaños», Juan Cruz Iraldi, barilochense, de 17 años.

No solo se consagraron campeones del torneo sino que se aseguraron el pase al próximo Mundial de Voley el próximo año. «¿El próximo sueño es que te convoquen una vez más?», preguntó este diario. «En un año pueden pasar muchas cosas -reconoció-. Puede aparecer alguien de 2.10 metros que me saque el puesto, pero me siento confiado. Entrenar en Buenos Aires me da posibilidades y estoy aprendiendo mucho».

De Bariloche a Buenos Aires por el voley

Juan Cruz nunca había jugado al voley hasta 2021. Estaba en clase y Jorge López, su profesor de educación fisica, le sugirió jugar al voley. Le recomendó el taller recreativo del Colegio Don Bosco, pero allí le ofrecieron entrenar en Bariloche Voley Club.

«No largué más. Pero la verdad es que nunca me imaginé en la Selección porque empecé simplemente para practicar un deporte. Cuando empecé a competir con Río Negro, entendí que lo disfrutaba mucho. Que me llamaran de la selección parecía algo imposible», reconoció.

Cuando ese llamado se concretó, Juan Cruz decidió radicarse en Buenos Aires. Fue en marzo de este año. «Tenía que entrenar en Buenos Aires. Te da cancha. Te permite afrontar un partido contra Brasil, con público brasileño en ese país. Juega mucho la cabeza«, dijo.

Entrena todos los días, durante tres horas, y vive en la residencia del Club Defensores de Banfield, junto a otros tres chicos del interior. Pese a la falta de tiempo, tomó la decisión de no abandonar sus estudios, por eso se inscribió en una escuela virtual de Salta.

Juan Cruz se topó con el deporte casi de casualidad. Cuando se le consulta qué significa el voley para él, no duda: «Es lo mejor que me pasó en la vida. Ya estoy pensando en mi próximo objetivo.