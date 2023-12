Sorpresa en Vélez por la renuncia del Gallego Méndez como técnico

Sebastián Méndez le anunció hoy a los directivos de Vélez la sorpresiva decisión de no continuar en el cargo de entrenador en la próxima Liga Profesional, tras salvarlo del descenso.

La reunión se llevó adelante esta mañana con el presidente Fabián Berlanga y otros dirigentes, en la que les comentó que no seguirá como DT después de la salida de Christian Bassedas, el mánager que lo contrató este año.

La posición de los dirigentes es tratar de revertir la situación en los próximos días aunque desde el entorno de Méndez aseguraron que «es definitivo».

El paso de Méndez por el club terminó de la mejor manera, con la salvación del descenso en la fecha final frente a Colón -descendió- en el estadio José Amalfitani y con un triunfo categórico por 3 a 1. En total, el DT estuvo 21 partidos, con ocho victorias, ocho empates y cinco derrotas.

Seis meses en Vélez, luego de una gran polémica en Santa Fe

Sebastián Méndez debutó como entrenador de Vélez el pasado 30 de junio por la 22° fecha de la Liga Profesional luego de su conflictiva y polémica salida de Unión. Lo hizo con un triunfo por 1-0 ante Arsenal de Sarandí.

«No me voy a justificar con esto, no me interesa y nunca me manejé así. Es la primera vez que me pasa de sentir algo así y de hacer algo de manera intempestiva. Tiene que ver con Vélez, la explicación es esa. No tiene que ver con un pensamiento racional sino con un sentimiento», dijo Méndez al asumir en Vélez y luego de una lluvia de críticas en Santa Fe, incluido algunos jugadores como el capitán Claudio Corvalán.

Méndez tiene pasos previos por San Lorenzo, Gimnasia de Jujuy, Banfield, Atlanta, Platense, Godoy Cruz, Belgrano, entre otros, y también fue ayudante de Diego Maradona en Gimnasia de La Plata.