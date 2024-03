A horas de su debut, Rafael Nadal anunció que se baja del Indian Wells

El tenista español Rafael Nadal anunció este miércoles, a través de sus redes sociales que, finalmente no competirá en el torneo de Indian Wells de Estados Unidos, primer Masters 1.000 de la temporada.

El histórico manacorí, dueño de 92 títulos en el máximo nival, hizo el anuncio a través de sus redes sociales: “Con gran tristeza tengo que retirarme de este increíble torneo en Indian Wells. Todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto amo jugar aquí. Esa es una de las razones por las que vine tan temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme”.

“He estado trabajando duro y practicando, y todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante. No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito”, finalizó.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2