Alcaraz venció a Djokovic y conquistó Wimbledon por primera vez

Carlos Alcaraz es uno de esos deportistas tocados con la varita. Dueño de un talento descomunal, con solo 20 años demostró también tener una personalidad de acero, de esas que están hechas para grandes cosas. El español derrotó a Novak Djokovic en la final de Wimbledon y se quedó con su segundo título de Grand Slam, el primero en el césped londinense.

En un verdadero partidazo, el N°1 del mundo se impuso por 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 y 6-4 y seguirá en lo más alto del ránking. Su único Grand Slam era el US Open 2022.

Djokovic había ganado en sus últimas 4 presentaciones en Wimbledon y no perdía desde 2017. El serbio es el dueño del récord de más Grand Slam ganados con 23, 7 de ellos en el certamen inglés.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99