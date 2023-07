Carlos Alcaraz jugará las semifinales de Wimbledon por primera vez en su carrera

A pesar de ser el número 1 del ranking mundial de la ATP, Carlos Alcaraz nunca había logrado meterse entre los mejores cuatro de Wimbledon. Claro que con apenas 20 años recién esta dando sus primeros pasos en el circuito internacional y hoy desbloqueó un nuevo logro en su carrera.

Es que el español Alcaraz se instaló por primera vez en su carrera en las semifinales de Wimblendon, al superar a Holger Rune (6), en un atractivo duelo entre las dos máximas promesas del tenis. Fue por 7-6, (7-3), 6-4 y 6-4, y en la próxima instancia se medirá ante el ruso Daniil Medvedev, quien derrotó en cinco sets al estadounidense Christopher Eubanks por 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7-4) y 6-1.

Alcaraz se medirá el viernes en una de las semifinales al ruso Medvedev (3), quien debió sufrir más de lo esperado para eliminar al estadounidense Eubanks (43), una de las sorpresas en torneo londinense, quien lo tuvo 2 a 1 en set y lo llevó al tie break en el cuarto.

La otra semifinal la protagonizarán el serbio Novak Djokovic, quien ayer le ganó al ruso Andrey Rublev (7), y el italiano Jannik Sinner (8), quien derrotó al ruso Roman Safiullin (92).

Carlos shines on Centre 🌟



The world No.1 is through to his first #Wimbledon semi-final after a straight sets victory against Holger Rune pic.twitter.com/MMaGVPwnbe