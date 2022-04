Carlos Alcaraz, la sensación del tenis mundial, campeón en Miami

Nació el 5 de mayo de 2003 y está llamado a ser dominador del tenis mundial por muchos años. Con apenas 18 es la sensación del circuito y muchos lo llaman «el Nadal derecho». Carlos Alcaraz también es español pero hoy se transformó en el primer jugador de su país en consagrarse campeón en el Masters 1000 de Miami.

Alcaraz derrotó en la final al noruego Casper Ruud, otro de los talentos jóvenes que tiene el circuito, por 7-5 y 6-3 en un partido donde fue claro dominador y su rival siempre corrió de atrás.

Además de sus recursos en el juego, uno de los aspectos que más sorprende de Alcaraz es su mentalidad, porque en semis, por ejemplo, superó en doble tie-break al polaco Hubert Hurkacz, mostrando una asombrosa precisión en los momentos decisivos.

El Masters de Miami suele ser terreno hostil para todos los tenistas de habla hispana. Basta mencionar que Nadal perdió varias finales contra Novak Djokovic y Roger Federer en este certamen.

El último tenista de habla hispana que había obtenido el título en el torneo la costa este de Estados Unidos había sido Marcelo Ríos hace un par de décadas. Cada dato ratifica la gesta de Alcaraz, que promete seguir construyendo una carrera llena de éxitos por mucho tiempo más.

THE FUTURE IS HERE 🇪🇸



The moment @alcarazcarlos03 broke Djokovic’s record as YOUNGEST men’s champion in #MiamiOpen history! pic.twitter.com/9zX8ZidYyK