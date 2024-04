Carlos Alcaraz palpitó el Masters 1000 de Madrid y se ilusionó con una final ante Nadal: «Sería algo genial»

Carlos Alcaraz ya se prepara para su participación en el Masters 1000 de Madrid. El tenista español dio detalles de la lesión que lo dejó afuera de Barcelona y mostró su ilusión con la posibilidad de enfrentarse a Rafael Nadal.

«Aún quedan días para mi primer partido. He entrenado con mayor intensidad y las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones», explicó sobre su molestia de antebrazo que no le permitió iniciar su gira europea sobre polvo de ladrillo.

Además, puso paños fríos sobre su vuelta a Madrid: «No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo y decir ‘voy a jugar al 100% y voy a ganar’, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy y con la mentalidad que llego, puedo jugar tres o cuatro partidos normalmente«.

Sobre su ausencia en el Conde de Godó, el número tres del mundo opinó que “me dolió mucho no estar en Barcelona, pero soy una persona que se queda con lo positivo, siempre intento darle la vuelta a sus cosas. Desde el día en que dije que no jugaría, nos pusimos a tope con la recuperación para estar aquí. Tengo muchas ganas de volver a la pista, de volver a jugar un partido oficial desde Miami«.

Por otra parte, el tenista español se ilusionó con una hipotética final que lo cruce con su compatriota Nadal. Sin embargo, el joven de 20 años no quiso adelantarse al desarrollo del torneo y sostuvo que «al final podemos imaginar muchas cosas. Una final aquí en Madrid con Rafa sería algo genial. Ojalá se de. Pero el tenis es complicado, cada día te puedes sentir de una manera, cada partido es un mundo, no puedes dar nada por ganado ni nada por hecho».

Y concluyó que «él va a luchar cada partido porque quiere estar en una final. Y yo igual, voy a luchar cada partido, intentar estar a mi cien por cien, jugar a un gran nivel».