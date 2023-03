Cerúndolo perdió con Khachanov y quedó afuera en el Masters de Miami

El argentino Francisco Cerúndolo perdió hoy ante el ruso Karen Khachanov por 6-3 y 6-2 y quedó eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de tenis Miami.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP, no pudo ante la potencia y la derecha precisa de un arrasador Khachanov (16), quien se repuso de un comienzo dubitativo y terminó por demoler a un desorientado y desbordado argentino luego de 1 hora y 16 minutos de juego.

El inicio del match fue favorable al tenista porteño, quien quebró el saque del ruso en el quinto game y se adelantó por 3 a 2 en el primer set, pero a partir de entonces Khachanov se tornó intratable y, tras recuperar el servicio el sexto juego, ganó seis seguidos para quedarse con la primera manga por 6 a 3 y adelantarse en el segundo chico por 2 a 0, ante la impotencia de Cerúndolo.

Clinical Karen 🫡 @karenkhachanov takes the first set 6-3 vs Cerundolo in their Miami quarter-final! #MiamiOpen pic.twitter.com/VHGXUVP2tE

El segundo set fue un nuevo monólogo del tenista ruso, quien se quedó con el mismo por 6-2. Khachanov se medirá en las semifinales del torneo ante otro ruso: Daniil Medvedev (5), quien previamente eliminó al estadounidense Christopher Eubanks (119) al vencerlo por 6-3 y 7-5.

Cerúndolo, quien defendía en Miami los puntos que había sumado el año pasado cuando avanzó hasta las semifinales; de todos modos, protagonizó una gran actuación e hilvanó tres triunfos seguidos ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (102) por 6-4 y 6-4, el «top ten» canadiense Félix Auger-Aliassime (6) por 6-2 y 7-5 y el italiano Lorenzo Sonego (59) por 3-6, 6-3 y 6-2.

Khachanov on hard courts in the last six months:



2022 US Open – SF

2023 Australian Open – SF

2023 #MiamiOpen – SF or better@karenkhachanov: Stonks 📈📈 pic.twitter.com/lMisZMxH2d