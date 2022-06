Djokovic reconoció que el ranking de la ATP dejó de ser su prioridad

Novak Djokovic, en la previa al comienzo de una nueva edición del certamen en Wimbledon, aseguró que el ranking de la ATP dejó de ser una prioridad. Gentileza.

El serbio Novak Djokovic aseguró que el ranking ya no es una priorida y que la decisión de la ATP, de no entregar puntos ante la prohibición de Wimbledon para dejar participar a rusos y bielorrusos, va a perjudicar más a otros tenistas, si bien el ex número uno del mundo perderá 2.000.

“Va a afectar más a otros tenistas que a mí”, afirmó Nole en rueda de prensa. “No quiero asegurar que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. No persigo el ranking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No pude defender 4.000 puntos entre Australia y en Wimbledon eso me afecta, porque mis prioridades son otras”.

El número 3 del mundo, quien está atrás del líder Danil Medvedev y su escolta Alexander Zverev, tampoco cosechó puntos en el Abierto de Australia después de ser deportado den ese país por no cumplir con las normas sanitarias y preventivas relacionadas con el Coronavirus.

“No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo”, consideró acerca de la medida que tomó la organización del tercer Grand Slam del año.

“Si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional. Se cómo se pueden sentir”, añadió Djokovic, una de las figuras en Wimbledon.

Acerca de su preparación para Wimbledon, donde puede ganar su cuarto título en fila, Djokovic apuntó que no jugó ningún certamen de preparación, pero que no es nuevo ganar en Londres el título sin preparación previa. “No hay razones para pensar que no puedo hacerlo de nuevo”, agregó.

Nole encarará su participación en Wimbledon sin jugar certámenes de preparación y aseguró que espera conseguir el título. Gentileza.

Djokovic, ganador de seis Wimbledon, podría hacer su última presentación en un Grand Slam este año si finalmente el gobierno de Estados Unidos mantiene la prohibición de que entren al país personas sin vacunar contra el Coronavirus. “No puedo jugar el US Open en este momento. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien en Londres. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más”, explicó.