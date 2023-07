El balance de los argentinos en Wimbledon: dos triunfos, tres derrotas y dos por completar

En el primer día de acción en Wimbledon, siete argentinos debutaron en la primera ronda con resultados dispares. Diego Schwartzman y Nadia Podoroska fueron los primeros en avanzar a la siguiente fase.

El Peque, 98° en el ránking mundial, le ganó al serbio Miomir Kecmanovic (41°) por 6-0, 6-3 y 6-4 en una sólida actuación. Le alcazaron 2 horas y 6 minutos de juego para dejar afuera a un rival que parecía más difícil en la previa.

En la segunda ronda no la tendrá nada fácil ante el 8° del mundo, el italiano Jannik Sinner que hoy barrió al argentino Juan Manuel Cerúndolo, hermano de Francisco, por un triple 6-2 en apenas una hora y media de duelo.

Más temprano, también pasó a la siguiente fase Podoroska al vencer a la checa Tereza Martincova por 3-6, 7-6 (5) y 6-4 en casi dos horas y media. La rosarina se medirá en la próxima instancia con la bielorrusa Victoria Azarenka, 20° del ránking y dos veces semifinalista en Wimbledon.

El que peor suerte tuvo en el sorteo antes del torneo fue Pedro Cachín ya que le tocó enfrentar a Novak Djokovic. El cordobés estuvo a la altura del desafío a pesar de caer por 6-3, 6-3 y 7-6 (4).

Up and running.@DjokerNole records his 29th consecutive match win at #Wimbledon, beating Pedro Cachin 6-3, 6-3, 7-6(4) pic.twitter.com/W78EBnwtzi