Con el regreso de González Pirez, Demichelis volverá a poner titulares ante Colón

River recuperó a Leandro González Pírez de cara a la recta final del torneo de la Liga Profesional y tendrá a todos los titulares disponibles para jugar el miércoles ante Colón en el estadio Más Monumental.

El zaguero sufrió una distensión muscular en el bíceps femoral derecho ante Instituto, diez días atrás, y se perdió los últimos dos encuentros tras jugar 21 partidos y ser el marcador central con más presencias en la era Demichelis.

González Pírez fue reemplazado por Emmanuel Mammana, Jonatan Maidana y Robert Rojas, pero su rendimiento lo convirtió en un titular indiscutido para el entrenador. Por eso, esta mañana tras entrenarse a la par del resto del plantel, quedó listo para volver ante el Sabalero.

De este modo, River podrá jugar con una defensa descansada ya que ante Barracas Central solo jugó Enzo Díaz, porque tanto Paulo Díaz -quien fue al banco y no ingresó- y Milton Casco -no concentró- no tuvieron actividad el fin de semana.

Entonces, Demichelis podrá disponer de todos sus titulares con pocos minutos de juego y descansados tras la rotación en la derrota ante Barracas Central por 2-1, en donde sólo jugaron de arranque Franco Armani y Enzo Díaz.

Así, el miércoles a las 21.30, el once de River sería con Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Rordrigo Aliendro, Esequiel Barco, Ignacio Fernández y Lucas Beltrán.

El que no estará disponible es Pablo Solari, que por llegar a la quinta tarjeta amarilla frente a Barracas Central tiene que cumplir una fecha de suspensión ante Colón.

La idea del DT es sostener esta base en lo que resta del semestre, que incluye durante julio 6 partidos, 5 de ellos por la Liga Profesional y el restante el mano a mano que debe jugar con Talleres de Córdoba por Copa Argentina, sin fecha confirmada.

En tanto, la dirigencia quiere jugar ese partido de Copa Argentina luego de que se termine de definir el torneo, en donde River lleva 9 puntos de ventaja sobre San Lorenzo y Talleres, y restan disputar 15 puntos.

El Millonario recibirá el miércoles a Colón, el sábado 8 de julio visitará a San Lorenzo, después recibirá a Estudiantes y en las últimas dos fechas viajará a Rosario para jugar con Central, y cerrará ante Racing en el Más Monumental.