El emotivo mensaje de Djokovic a Rafa Nadal por su retiro: “Tu legado vivirá para siempre”

El tenista serbio Novak Djokovic publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de conocerse el retiro de uno de sus mayores rivales, el español Rafael Nadal, y aseguró que su legado “vivirá por siempre”.

Djokovic, que se enfrentó en 60 ocasiones (es el duelo más repetido en la historia del tenis) con Nadal, sostuvo que “un post no es suficiente para expresar el respeto que te tengo y lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que cualquiera pueda desear”.

La publicación de Djokovic sobre el retiro de Nadal

Y añadió: “Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en ícono del tenis y del deporte en general”.

Durante la dedicatoria, también le agradeció “por llevarme al límite tantas veces”, y confesó que la pasión de Nadal “por representar a España siempre ha sido notable. Le deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España”.

Por último, adelantó que estará presente en las Finales de la Copa Davis “para rendir homenaje a tu estelar carrera”.

Djokovic y Nadal protagonizaron varios partidos que quedarán en la historia grande del tenis. Tal vez el más memorable sea aquel que disputaron en 2012, cuando el serbio se quedó con el triunfo en la final del Abierto de Australia luego de casi seis horas de juego.

El último cruce entre ambos fue en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el serbio se impuso en sets corridos. Los dos son considerados los mejores tenistas de la historia junto al suizo Roger Federer.

Nadal buscará cerrar su carrera con un nuevo título en la Copa Davis, donde disputará las Finales en Málaga entre el 18 y el 24 de noviembre.

Con información de Noticias Argentinas.