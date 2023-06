El gran presente Francisco Cerúndolo: igualó un récord de Juan Martín Del Potro y Vilas

El tenista argentino Francisco Cerúndolo es la mejor raqueta de la Argentina y hoy volvió a demostrarlo. El porteño avanzó a las semifinales del ATP 250 de Eastbourne, en Inglaterra, tras imponerse al chino Zhizhen Zhang por un cómodo 6-2 y 6-3, en el marco de la gira sobre césped previa a Wimbledon.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial de la ATP, le ganó al chino Zhang, de 1,93 metros de estatura, luego de una hora y ocho minutos de juego, se instaló entre los cuatro mejores del torneo y mañana se medirá con el estadounidense McKenzie Mc Donald (64).

El argentino, de 24 años, consumó su segunda victoria consecutiva sobre el césped de Eastbourne y nuevamente sin haber cedido ningún set, ya que tampoco lo había hecho en su partido anterior frente al suizo Marc-Andrea Huesler (83), a quien le ganó por 7-6 (7-2) y 7-6 (7-5).

«Partidazoo !! A semis, Vamos !!»,publicó Fran Cerúndolo en su cuenta de la red social Twitter.

Fran the man! 🇦🇷@FranCerundolo defeats Zhang 6-2 6-3 to make his first semi-final on grass 💪#RothesayInternational pic.twitter.com/aqktVYXujv