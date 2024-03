El llamativo pedido de Djokovic a Dimitrov en Indian Wells: «Terminemos esto ya»

Novak Djokovic, número 1 del mundo en el ranking y Grigor Dimitrov en el puesto 13º, compartieron un entrenamiento en el estadio central de Indian Wells antes de que inicien el cuadro principal del torneo de California que abre la temporada de Masters 1000. Sin embargo, lo llamativo de la jornada fue el inesperado pedido que le hizo el serbio al búlgaro.

La buena relación entre ambos quedó reflejada por una transmisión que captó un fantástico punto de Dimitrov. Tras el acierto, el serbio le solicitó abandonar la práctica apenas había comenzado.

El búlgaro había realizado el saque y tras una apertura de Nole, realizó un winner de derecha paralela que sorprendió al número uno.

“Let’s finish right away”🤭@DjokerNole jokes about ending his practice set with @GrigorDimitrov early after an EPIC forehand winner from the Bulgarian🔥#TennisParadise pic.twitter.com/KSoqTmOt3c