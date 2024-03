Ailén Lascano Micaz y Roxana Pescader, campeonas mundiales de natación, en Estonia

En aguas con temperatura de un grado, Ailén Lascano Micaz, oriunda de Viedma, y Roxana Pescader de Bariloche, tuvieron un debut soñado en el Mundial de Natación de Invierno que se disputa en Estonia.

Las experimentadas nadadoras de aguas heladas, seleccionadas por Nadando Argentina para integrar la delegación nacional junto a 12 deportistas del país, dejaron una buena impresión en su debut en el certamen internacional que se disputa en Tallín, Estonia.

Ailén Lascano Micaz, dueña de la Triple Corona, arrancó el Mundial con su prueba favorita, los 25 de mariposa, donde pudo obtener el primer puesto y además, logró el tercero en los 200 libres y el cuarto en los 100 pecho.

Luego de su gran actuación en las primeras pruebas, esta mañana se sumergió en las aguas del Báltico para competir en los 50 libres donde quedó segunda y pudo clasificar a una de las Superfinales, donde compiten las 10 mujeres más rápidas del mundo.

Desde Estonia, Lascano Micaz expresó a Diario Río Negro que se siente feliz por transitar un desafío más en su carrera deportiva. «Me encanta representar nuestro país y a nuestra provincia. Mi preparación es una preparación continua. Desde el 2017 que nado en aguas heladas y hago natación extrema de largas distancias. Todo el tiempo me preparo para cumplir objetivos y me siento muy acompañada», expresó.

Por su parte, Roxana Pescader, dueña de múltiples triunfos en pruebas internacionales, el pasado martes se subió al escalón más alto del podio en su categoría en la competencia de 200 libres en su primer día en el Mundial.

«Esto es todo hermoso, es un sueño cumplido poder ser campeona mundial. Es increíble. Ya representar a Argentina es algo maravilloso. Fue un primer día lleno de emociones y con una alegría gigante. Estoy nadando en agua que tiene una tempertura de un grado y la verdad es que la organización es un lujo», contó al portal Manantial Deportivo.

Luego de su gran actuación, la barilochense volverá a la acción en el certamen con las pruebas de 50 y 450 metros libres.

Dentro del equipo argentino se encuentran: Abril Gorchs de Rio Gallegos, Rocío Aluminé y Pablo Barbieri de Puerto San Julián, María Laura Guerreiro y Tomás Barrios de Comodoro Rivadavia, Roxana Pescader de Bariloche, Ailén Lascano Micaz, Federico Esteban y Gonzalo Idiarte de Viedma, Joaquina Dalmazzo de Cañada de Gómez, Ariel Ruiz de Merlo, Omar Cisnero de Bahía Blanca, Celia Olmos de La Plata, Rubén González de La Matanza.