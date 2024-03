Francísco Cerúndolo venció a Sebastián Ofner y sigue con vida en el Miami Open

Francisco Cerúndolo (21) tuvo que trabajar más de la cuenta para anotar su nombre en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. El argentino se impuso por 7-6 (2), 6-7 (2) y 6-1 ante Sebastian Ofner (40°), en dos horas y 15 minutos de juego y de esta manera, se verá las caras contra Karen Khachanov (16°) en la próxima instancia.

Tras las derrotas de Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Diego Schwartzman, Pedro Cachin, Facundo Díaz Acosta y Nadia Podoroska, Cerúndolo es el único tenista argentino que sigue con vida en el torneo estadounidense.

Fue un partido cerrado en los dos primeros sets. Y es que, ninguno de los dos jugadores logró tener quiebres en su haber, llevando así a ambos parciales al tiebreak. Sin embargo, en la manga decisiva, Cerúndolo logró imponer su jerarquía para marcar la diferencia que puso el triunfo en su haber.

