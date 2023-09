Novak Djokovic aplastó a Shelton y jugará su décima final del US Open

Con un triunfo ante el joven estadounidense Ben Shelton, el serbio Novak Djokovic clasificó este viernes a su décima final del US Open, en la que podría reencontrarse con su gran rival, Carlos Alcaraz.

Djokovic, que ha llegado a todas las finales de Grand Slam del año, se llevó los dos primeros parciales por 6-3 y 6-2 y después salvó una pelota de set de Shelton para anotarse el tercero por 7-5 (7/4).

El serbio luchará el domingo en Nueva York por su título 24 de Grand Slam frente al ganador de la otra semifinal del viernes entre el español Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev.

This match has gotten chaotic!



Now Novak goes around the net. pic.twitter.com/Me7hJbgaIA