Novak Djokovic se negó a una entrevista y estalló en el Australian Open: «Si quieren multarme, no hay problema»

Novak Djokovic sigue vigente en el Australian Open. El serbio se impuso ante el checo Jiří Lehečka por 6-3, 6-4 y 7-6 para meterse en los cuartos de final, donde enfrentará a Carlos Alcaraz. Sin embargo, el exnúmero 1 apuntó contra la empresa que televisa el torneo y no se guardó nada.

“Gracias por estar aquí esta noche. Valoro el apoyo y los veré en la próxima ronda. Muchas gracias”, dijo Nole luego de vencer a Lehečka y encendió Channel Nine, la emisora local encargada de transmitir el evento.

El periodista estadounidense Jim Courier esperó al serbio para la entrevista post partido, aunque Djokovic se plantó y solo emitió ese comentario para sus fans.

Luego del encuentro, el máximo ganador de Grand Slams dio detalles de esta actitud y reveló que su problema es con la empresa poseedora de los derechos del campeonato. “Hace un par de días, el famoso periodista deportivo que trabaja para la emisora oficial Nine se burló de los fanáticos serbios y también hizo comentarios insultantes y ofensivos hacia mí. Él decidió no emitir ninguna disculpa pública, al igual que Nine”, señaló Nole en su cuenta de X.

En ese sentido, dejó en claro que “le dije a Tiley (Craig, director del torneo) que si quieren multarme por no dar una entrevista en la cancha, no hay problema. Lo aceptaré porque siento que es algo que se debe hacer».

Más allá de que todavía no se definió la medida que tomarán, el comentarista que hizo enojar al serbio fue Tony Jones. “¡Djokovic está sobrevalorado!”, comentó en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Aunque luego aclaró que se trataba de una broma.

Djokovic criticó a la emisora del Australian Open

“Como son emisoras oficiales, decidí no dar entrevistas para Channel Nine. No tengo nada en contra de Jim Courier o el público australiano. Elegí decir algo a la multitud, pero obviamente no era el momento ni la situación para explicar lo que estoy haciendo ahora. Dejo que Nine maneje esto como crea conveniente”, concluyó Djokovic.

Con respecto al certamen, Nole enfrentará al español Carlos Alcaraz (3°) en los cuartos de final, en lo que será uno de los encuentros más apasionantes del torneo. Hasta el momento se han cruzado en siete oportunidades: cuatro triunfos se llevó el serbio, mientras que Charly obtuvo tres.