Novak Djokovic y Carlos Alcaraz repiten la final de Roland Garros, pero en Wimbledon

Novak Djokovic, campeón vigente de Wimbledon y número 2 del mundo en el ranking, chocará con Carlos Alcaraz, número 1 del escalafón, en la final del tercer Grand Slam de la temporada. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en la definición de un título grande ya que se vieron las caras en el último partido de Roland Garros.

Djokovic venció en primer turno al italiano Jannik Sinner (8) por 6-3, 6-4 y 7-6 (7/4) en dos horas y 46 minutos, y clasificó a su novena final en este Grand Slam.

Mientras que Alcaraz, de 20 años, derrotó en la otra semifinal al ruso Daniil Medvedev por triple 6-3, con un punto final de extraordinaria definición por parte del tenista nacido en Murcia.

