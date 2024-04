Rafael Nadal confirmó su participación la Laver Cup: «Quiero aprovechar cada oportunidad»

Rafael Nadal quiere aprovechar cada competición que habrá este año y ya confirmó su participación en la Laver Cup. Integrará el equipo de Europa en el Uber Arena de Berlín, en Alemania, del 20 al 22 de septiembre.

El español de 37 años formará equipo con su compatriota Carlos Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev. El conjunto europeo buscará reconquistar el trofeo bajo la dirección del capitán Björn Borg.

Nadal insinuó que 2024 podría ser su último año en el tenis. Viene de protagonizar su esperado regreso a las canchas la semana pasada en el torneo de Barcelona.

El torneo que se disputará en Berlín será la cuarta participación que realizará el español en el certamen tras haber competido en Praga en 2017, Ginebra en 2019. La última vez, jugó en doble con Roger Federer en lo que fue el último partido de la carrera del suizo en el O2 Arena de Londres, en 2022.

«Estoy muy feliz de jugar la Laver Cup para el equipo de Europa. Tengo algunos recuerdos realmente especiales de mis experiencias en la Laver Cup, incluidas todas las emociones de Londres hace dos años junto a Roger por última vez», dijo Nadal tras confirmar su participación.

Rafael Nadal joins Team Europe for Laver Cup Berlin 2024.



