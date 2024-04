Nadal cayó ante De Miñaur en su posible ‘last dance’ en Barcelona y se fue ovacionado por el público

Rafael Nadal cayó ante el australiano Alex de Miñaur (7-5 y 6-1), se despidió del Barcelona Open-Trofeo Conde de Godó pero se fue ovacionado por ocho mil espectadores que no querían perderse el que probablemente fue su ‘último baile’ en Barcelona.

Nadal no pudo con el ritmo frenético que le puso al duelo su adversario, muy sólido desde el fondo de la pista y que, consciente de las dificultades del balear para correr hacia delante, lo acribilló a drops desde el juego inicial. El doce veces campeón del Godó luchó todo lo que pudo, pero no logró evitar la derrota.

Consumada la derrota, Rafa Nadal se marchó de la pista mientras se despedía tímidamente del público de la central que lo ovacionaba de pie, incluido De Miñaur, que apenas celebró su pase a octavos de final.

“Ahora el objetivo es acumular entrenamientos y sentirme más cómodo cada día. En unos días está Madrid, donde esperemos estar un poco más preparado. A día de hoy me cuesta ser competitivo en un partido de 2-3 horas”, se sinceró el tenista en conferencia de prensa.

Para la siguiente ronda el australiano espera por el ganador del duelo entre el alemán Daniel Altmaier y el francés Arthur Fils, decimosexto cabeza de serie del torneo.

El triunfazo de Trungelliti ante Jarry en Barcelona

Marco Trungelliti derrotó al chileno Nicolás Jarry por 7-6 y 6-3 y se clasificó para los octavos de final del ATP 500 de Barcelona, ronda a la que también accedieron Tomás Etcheverry y Facundo Díaz Acosta.

Trungelliti, procedente de la fase previa y número 197 del ranking ATP, sorprendió a Jarry, noveno cabeza de serie del torneo, por 7-6 y 6-3, en 1 hora y 59 minutos, y se medirá en los octavos de final ante el italiano Matteo Arnaldi (40º), quien viene de superar a Sebastián Báez (19º).

Fue la segunda mejor victoria del argentino de 34 años tras vencer a Marin Cilic en la primera ronda del Roland Garros de 2016, cuando el croata era 10º del ranking ATP.

Etcheverry, decimotercer cabeza de serie del Godó, superó en la segunda ronda al dominicano Nick Hardt (7-5 y 6-2) y se enfrentará este jueves en los octavos de final al estadounidense Brandon Nakashima.

Por su parte, Díaz Acosta, número 53 de la ATP y verdugo (6-2 y 7-5) del croata Borna Coric, decimoquinto favorito, se medirá en octavos al vencedor del duelo que librarán el húngaro Fabian Marozsan y el francés Luca van Assche.