Sabalenka y Rybakina definirán el título del Australian Open

La rusa Aryna Sabalenka, número 5 del ranking de la WTA, le ganó hoy a la polaca Magda Linette (45) por 7-6 (1) y 6-2 y se clasificó a la final del cuadro femenino del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, que definirá con la kazaja Elena Rybakina.

Sabalenka, de 24 años, buscará su título número 12 en el circuito profesional, el primero en un Major.

Rybakina, nacida en Moscú y 25a. del mundo, venció en su semifinal a la bielorrusa Victoria Azarenka (24) por 7-6 (4) y 6-3.

La kazaja de 23 años, que fue campeona de Wimbledon, ya venía eliminando a campeonas de Grand Slam: además a Azarenka en semifinales había superado a la polaca Iga Swiatek (número uno del mundo) y a la latvia Jelena Ostapenko (17). En el Melbourne Park intentará llevarse su segundo trofeo de Grand Slam.

