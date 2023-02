Schwartzman no le encuentra explicación a su mal presente en el circuito de la ATP

Diego Schwartzman pasó demasiado rápido por el ATP 250 de Argentina, que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, donde perdió en su debut jugando muy mal. Gentileza.

Diego Schwartzman supo ser el octavo mejor jugador del mundo en octubre del 2020. Pero hace tiempo que el Peque no logra mostrar el nivel que lo llevó a la élite del tenis y, después de casi tres años, el pasado lunes dejó de ser el mejor tenista argentino, superado por Francisco Cerúndolo, en el lugar 30. En el ATP 25 de Argentina tampoco pudo cambiar sus sensaciones dentro del campo de juego y perdió de manera en dos sets con el español Bernabé Zapata Miralles.

Con el estadio enteramente a su favor, el clima era el mejor para el tenista argentino que tantas alegrías le dio a sus fanáticos. Los “Dale, Diego” y “Vamos, Peque”, o cualquiera de sus variantes, fueron permanentes en la cancha central Guillermo Vilas. Pero, desde el mismo comienzo todo fue para el español, de gran nivel, cerró el primet 6-1. Schwartzman miraba atónito a su equipo de trabajo, sin entender cómo se le fue tan rápido el parcial.

El segundo set comenzó igual que el primero. Zapata Miralles se puso 5-1. Después de mantener su saque, pudo quedarse con el servicio de su rival pese a haber tenido un match point en contra y la gente entonó el “Vamos, Peque, vamos, ponga huevos que ganamos”. Cuando debía confirmar para volver a tirarle la responsabilidad a su rival, sufrió un nuevo break y se terminó el partido.

“Es difícil encontrarle una explicación al partido y al momento. El nivel es muy bajo, no logro ser competitivo ni con la ayuda de la gente ni con algún error del rival. Es la realidad, me toca perder partidos que antes ganaba. Me está costando encontrarle alguna explicación, de ahí sale la incertidumbre con la que estoy jugando”, explicó Diego.

Luego, agregó que “el día a día lo sigo haciendo de la misma manera, no entiendo el porqué, pero no está saliendo nada de lo que antes me salía dentro de la cancha. Creo que esta es la explicación, no hay que darle mucha vuelta. Mi nivel está muy por debajo de lo que puedo dar. Si jugás como yo, perdés. Lamentablemente estoy perdiendo con scores que profundizan las malas sensaciones y es difícil. Me encuentro parado sobre una nube que no sé para dónde va a ir”.

El Peque expresó que “ni yo ni mi equipo le encontramos unaa explicación a lo que me está pasado, es parte la incertidumbre. Los entrenamientos no serán los mejores pero están lejos del nivel que muestro dentro de la cancha”.

El español Bernabé Zapata Miralles fue muy superior al Peque Schwartzman y lo dejó afuera del certamen porteño en el que aparecía como uno de los candidatos. Gentileza.

Agregó que “perdí varios puestos en el ranking porque es la gira en la que siempre gano. Quedan dos certámenes más que la verdad no sé qué me conviene, si ir y competir o frenar unos días. Ya no sé. Estoy en una incertidumbre complicada a la hora de competir que me está costando”.