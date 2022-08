US Open: Cachin volvió a ganar en cinco sets y Schwartzman se metió en segunda ronda

Pedro Cachin lo volvió a hacer. Al igual que en su partido de primera ronda, el tenista argentino sacó a relucir todo su amor propio para dar vuelta el resultado e imponerse en cinco sets al estadounidense Brando Holt por la segunda ronda del US Open.

El cordobés, de 27 años, tuvo que reponerse de un flojo arranque de partido para doblegar al local y quedarse con el duelo por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 y 7-6 (10-6) en casi cuatro horas de juego.

Cachin, que en su duelo de primera ronda superó al esloveno Aljaz Bedene también en cinco sets, logró por primera vez en su carrera dos triunfos consecutivos en el cuadro principal de un Grand Slam. Su primera aparición en un torneo grande llegó en Roland Garros 2022.

En la próxima ronda, el argentino chocará con el francés Corentin Moutet, que viene de imponerse al neerlandés Botic van De Zandschulp en cuatro sets.

