Llega el frío y con él la gripe a Neuquén y Río Negro: recomendaciones para no terminar en la guardia

El frío adelantado no solo generó temperaturas por debajo de lo normal y hasta nevadas en varios sectores del país, sino también un leve pero paulatino aumento de casos de gripe y otras afecciones respiratorias. Neuquén y Río Negro no son la excepción y desde este mes empezaron a registrar más consultas y atenciones en las guardias, aunque por ahora todavía dentro de lo normal.

El incremento en la circulación de este tipo de virus fue notificado por el Boletín Epidemiológico Nacional, tomando como referencia la semana que fue del 12 al 18 de mayo.

En ese periodo, informó el diario Clarín, se observó un ascenso de las detecciones de influenza (gripe) y un ligero incremento de los casos de VSR (virus sincicial respiratorio que puede provocar bronquiolitis), respecto a semanas anteriores.

Adrián Morales, jefe del Servicio de Infectología del hospital Castro Rendón de Neuquén capital, confirmó a Diario RÍO NEGRO la suba en el número de casos, pero la consideró como «normal» para esta época del año, donde el frío ya se hace sentir.

«Vienen creciendo, tanto por influenza (gripe) como por VSR (virus sincicial respiratorio), que puede derivar en bronquiolitis», explicó y aclaró que, por ahora, los registros se ubican en niveles «habituales».

En ese contexto, está previsto que a partir de la próxima semana se comience con la instancia de «vigilancia» de pacientes. Allí, explicó Morales, se controlan los casos más graves pero también los leves, para lograr un seguimiento de la enfermedad detallado y de primera mano.

«Este año la circulación de los virus se corrió, a diferencia de lo que pasó hasta ahora después de la pandemia. Se normalizó por así decirlo y la gripe, por ejemplo, volvió a aumentar en los meses en que lo hacía siempre antes del Covid-19«, agregó.

Un panorama similar describió Humberto Lorandi, director del Policlínico de la capital provincial. «Hemos notado un aumento de las patologías respiratorias en nuestra guardia, pero siempre dentro de lo normal para esta altura del año«, dijo.

Lorandi descartó que se esté transitando por «un pico» y consideró que de darse, el incremento exponencial será más adelante, cuando el frío impacte con mayor fuerza. «Son patologías de invierno», describió.

Llega el frío y con él la gripe: en Roca, la demanda todavía está cubierta

Desde el hospital López Lima de Roca informaron que están apareciendo algunos casos de gripe. El microbiólogo y jefe de Epidemiología del centro médico, Gonzalo Crombas, señaló que, por lo general, los cuadros respiratorios están asociados a la influenza A y otros pocos a virus respiratorios sincicial. También comentó que tienen algunos casos de pacientes internados, mayoritariamente en ambulatorios.

En Roca, también descartaron un «brote» de gripe. Foto: archivo Juan Thomes.

El especialista indicó que no están llevando un registro detallado sin embargo analizó que el “aumento de casos es el esperado para el periodo que estamos, no nos llama la atención, no consideremos que estamos en un brote”.

También remarcó que la demanda se está cubriendo tanto en el sector público como privado.

Llega el frío y con él la gripe: cómo evitar los contagios

Para Morales, responsable del área de Infectología del Castro Rendón, es clave evitar los espacios cerrados, en los que «gente que está enferma nos puede pasar el virus, sobre todo en estas estaciones, donde nos encerramos más«.

También pidió especial atención al higiene de las manos, ante el riesgo del contagio por contacto, y que aquellos que presenten síntomas, traten de mantener el mayor aislamiento posible. «Es importante también que tengamos los ambientes ventilados«, completó.

Por otra parte, el especialista reiteró la necesidad tener al día el calendario de vacunación, especialmente en personas que se ubican dentro de las llamadas categorías de «riesgo».

Este año se encuentran disponibles las vacunas para la gripe y el VSR, aunque en el caso de esta última, por el momento solo está destinada mujeres embarazadas.