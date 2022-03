Varios argentinos juegan el Masters 1000 de Miami

Diego Schwartzman, quien está 16 en el listado de la ATP, debutará en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami. Gentileza.

La acción en el tenis no para. Después del Masters 1000 de Indian Wells donde Taylor Fritz se alzó con el título al vencer a Rafael Nadal, mañana comenzará el Miami Open, cuyo cuadro ya fue sorteado y dejó un panorama complicado para los argentinos que jugarán el certamen.

La nueva edición del tradicional certamen no contará con el Big Three, porque Novak Djokovic no estará por postura antivacuna, Rafael Nadal, por el dolor en el pecho que sufrió en Indian Wells, y Roger Federer.

Diego Schwartzman, tenista con mejor ranking del país porque está en el lugar 16, es el preclasificado número 13 y debutará directamente en la segunda ronda. Su rival será el francés Richard Gasquet o un jugador proveniente de la qualy.

Federico Delbonis, quien está 36 en el ranking, no tuvo fortuna. Quedó a una sola baja de comenzar el certamen en la misma instancia que Schwartzman y le tocó un dificilísimo cruce en primera ronda., porque se enfrentará contra Andy Murray. En caso de ganar irá ante Daniil Medvedev, número 2 del mundo.

Federico Coria, está 60 en el ranking, jugará frente a Jenson Brooksby; Sebastián Báez, 66, se medirá ante Kamil Majchrzak; Francisco Cerúndolo, en el lugar 103, enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor, quien tuvo un buen 2021 a nivel Challengers, ganó ocho; Facundo Bagnis, 104, debutará contra Lloyd Harris, y Juan M. Cerúndolo, 122, irá frente al serbio Dusan Lajovic.