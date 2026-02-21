Tomás Etcheverry se metió en semifinales del Río Open y va por la final ante el checo Kopriva

Tomás Etcheverry atraviesa una semana de ensueño en Brasil. El Retu derrotó este viernes al portugués Jaime Faria por 7-6 y 6-4 y se clasificó a las semifinales del Río Open. Fue una victoria significativa para el argentino, que llegó a la suma de 100 victorias en el circuito ATP.

Etcheverry sacó adelante un partido muy parejo. En el primer set, ambos tuvieron chances de quiebre pero no supieron aprovecharlas. Todo se definió en el tiebreak, donde el tenista de 26 años fue más efectivo.

Ya en la segunda manga, los dos estuvieron firmes con el servicio y el partido se desarrolló sin sobresaltos. El punto de inflexión en el encuentro fue el noveno game. Allí, el argentino tuvo el único break point del set y lo aprovechó.

Con el triunfo, Etcheverry continúa escalando posiciones en el ranking y ya sabe que el próximo lunes será 40° del mundo (puede seguir subiendo) y el segundo mejor tenista argentino, tras la abrupta caída de Seba Báez.

En busca de su primer título ATP

El platense, 51° del ranking mundial, enfrentará este sábado a Vit Kopriva (87°). El duelo comenzará a las 17, en la apertura de la jornada del sábado en el Court Central Guga Kuerten. Será un escollo difícil de superar, ya que el checo eliminó a dos argentinos en el torneo (Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo).

Kopriva es una de las sorpresas de la semana.

El otro finalista será sudamericano. Tras el término del primer turno, saltarán a la cancha el chileno Alejandro Tabilo (68°) y el peruano Ignacio Buse (91°). La particularidad de los semifinalistas es que solo uno ha ganado al menos un título en el circuito ATP (Tabilo tiene tres coronaciones).

Por su parte, Etcheverry buscará su primer trofeo, tras caer en las finales de Santiago y Houston 2023 y Lyon 2024.

Juanma Cerúndolo y Tirante, eliminados en cuartos

La mala del viernes fueron las derrotas de Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante. El menor de los hermanos cayó ante Kopriva por doble 6-4 y se despidió del certamen. A pesar de la eliminación, subió 8 posiciones en el ranking.

Por otro lado, Tirante luchó pero no pudo vencer a Garín. Fue derrota 7-6, 6-7 y 6-1 para cerrar una gran semana en Río. La buena es que será 76° del mundo (empezó el torneo en el puesto 92), la mejor posición de su carrera.