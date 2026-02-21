River se mide con Vélez en un partido clave: formaciones, hora y TV

Este domingo, River tiene una visita de riesgo a Liniers. El Millonario se enfrentará a Vélez por la 6° fecha del torneo Apertura. Luego de un triunfo lógico pero no fácil ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina, el equipo de Gallardo se enfoca en revertir la situación en el campeonato local, donde viene de dos derrotas seguidas.

Para este partido clave, el Muñeco plantea el regreso de dos pilares: Franco Armani está recuperado y podría ser titular por primera vez en este 2026. Santiago Beltrán, ya afianzado como arquero suplente, integraría el banco. Marcos Acuña, que se perdió el último encuentro por un cuadro febril, volverá al once inicial en lugar de Matías Viña, que tuvo un flojo rendimiento el pasado martes.

Además, Paulo Díaz se mantendrá como titular en la zaga junto a Martínez Quarta. El central chileno le ganó el puesto en los últimos partidos a Lautaro Rivero, de nivel muy bajo en este 2026.

En la mitad de la cancha, no habría modificaciones y se mantendrán los mismos intérpretes. La duda de Gallardo es quiénes integrarán la dupla ofensiva en el Amalfitani. Todo parece indicar que Agustín Ruberto será desde el inicio por tercer partido consecutivo y su acompañante se definirá entre Facundo Colidio y Maxi Salas, ambos con una racha muy extensa sin convertir goles.

Vélez busca hacerse fuerte en Liniers sin su figura

Vélez llega con un gran presente al partido frente a River. El Fortín viene de igualar 1-1 como visitante ante Defensa y si vence al Millonario terminará la fecha en lo más alto de la zona A.

Para este duelo, Guillermo Barros Schelotto no contará con un estandarte: Diego Valdés salió dolorido en el último partido frente al Halcón y en la semana se confirmó su microdesgarro en el gemelo derecho. El reemplazante del chileno saldrá de Rodrigo Aliendro (ex River) y Lucas Robertone. El Mellizo mantendrá la base de estas primeras jornadas.

Formaciones, hora y TV

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Agustín Ruberto y Maxi Salas o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Darío Herrera