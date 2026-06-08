Úbeda defendió su ciclo en Boca: «Merecía seguir siendo el técnico»

Claudio Úbeda asumió como entrenador principal de Boca Juniors en octubre de 2025, tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, después de ocho meses al frente del equipo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme optó por no renovar su contrato luego de la prematura eliminación en la Copa Libertadores.

«Considero que merecía continuar siendo el técnico de Boca, a pesar de la eliminación en la Libertadores», afirmó el Sifón en diálogo con Ezzequiel. El Xeneize necesitaba vencer a Universidad Católica en La Bombonera para avanzar a los octavos de final, pero cayó 1-0 y terminó relegado al repechaje de la Copa Sudamericana. «Creo que el rendimiento del equipo durante mi ciclo está infravalorado», agregó el entrenador.

Además, Úbeda recordó la derrota ante Racing en La Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura, uno de los encuentros más cuestionados de su ciclo. «No me arrepiento de haber sacado a Zeballos contra Racing. Él estaba sumamente cansado y sabía que lo tenía que reemplazar», aseguró.

La sustitución fue ampliamente cuestionada por los hinchas, ya que el «Chango» era una de las figuras del equipo y estaba teniendo un destacado rendimiento. En su lugar ingresó Alan Velasco, que recién se recuperaba de una lesión de rodilla, y Boca terminó perdiendo 1-0.

Pese a la defensa de su trabajo, Riquelme decidió no extender el vínculo de Úbeda, que vencía a fines de junio. De hecho, la dirigencia ya tiene todo acordado para que Rodolfo Arruabarrena se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo.