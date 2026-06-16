«Un equipo como cualquier otro»: las frases de Argelia que encendieron la previa del duelo con Argentina

Este martes desde las 22, Argentina hará su estreno en el Mundial 2026 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El seleccionado africano llega en un gran momento a la cita mundialista. Terminó primero en su grupo de las Eliminatorias tras sumar ocho triunfos en diez partidos y en sus últimos amistosos dio señales de carácter: venció 1-0 a Países Bajos como visitante y goleó a Bolivia.

Ahora, de regreso en una Copa del Mundo tras 12 años de ausencia, Argelia afronta el debut con ilusión. Así lo dejaron en claro Rafik Belghali, habitual titular como lateral derecho, y el entrenador Vladimir Petkovic, quienes se mostraron confiados de cara al choque ante la Albiceleste.

«Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro», afirmó Belghali en conferencia de prensa este lunes en Kansas.

Lejos de intimidarse por enfrentar al campeón defensor, el futbolista de 24 años redobló la apuesta: «Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las herramientas para ganar el partido».

Además, transmitió tranquilidad sobre el presente del plantel: «Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo está trabajando bien, entrenamos duro y creemos que podemos hacer un gran partido».

Vladimir Petkovic, entre el respeto y la ambición

El entrenador de Los Fennecs fue más medido en sus declaraciones, aunque dejó en claro que su equipo no llegó al Mundial para conformarse.

«Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes», señaló.

Petkovic, nacido en Sarajevo y al frente del seleccionado argelino desde febrero de 2024, también marcó el objetivo del equipo: «Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados».

En la misma línea, agregó: «Debemos estar preparados física y mentalmente. Tenemos que anticipar lo que puede ocurrir en el partido y actuar de manera proactiva, no solamente reaccionar ante las circunstancias».

Por último, cuando le consultaron si tiene un plan especial para frenar a Lionel Messi, evitó entrar en detalles: «Debemos afrontar un partido a la vez, una sesión de entrenamiento a la vez. Lo importante es sacar el máximo provecho de cada momento», sentenció.