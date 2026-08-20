Una de cal y una de arena: Franco Colapinto confirmó que las «mejoras potentes» de Alpine solo las tendrá Pierre Gasly

El argentino, 12° en el campeonato, espera por la renovación de su contrato para 2027.

Sensaciones encontradas en la previa del Gran Premio de Países Bajos para el argentino Franco Colapinto, que hoy llegó al circuito de Zandvoort para la reanudación del calendario 2026 de la Fórmula 1, escenario donde el equipo Alpine presentará una importante serie de mejoras aerodinámicas.

En diálogo con la prensa, el piloto pilarense confirmó que su monoplaza no llevará ese paquete de actualizaciones este fin de semana y que deberá esperar hasta la siguiente cita, el Gran Premio de Italia, para contar con su coche actualizado.

Colapinto, 12° en el campeonato con 19 puntos, habló sobre esas mejoras, las cuales fueron probadas arduamente en el simulador del team en la fábrica de Enstone y con muy buenos resultados. Ahora queda lo más difícil, aplicar la teoría a la práctica.

«En el simulador parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros. Eso no tiene ningún misterio, porque puede ser bastante bueno para la última parte del año», comenzó diciendo.

Y agregó: «Pero, mirándolo en retrospectiva, ellos (el lado de Gasly del garaje) también quieren hacerlo bien. De todos modos, esperemos que el paquete que traemos sea muy bueno y que nos aporte las mejoras que necesitamos».

El objetivo de Alpine está claro. Luego de haber perdido competitividad en las últimas competencias del primer tramo de certamen, el team francés busca volver al 5° puesto del campeonato de constructores.

«Por el momento, se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos«, afirmó Franco.

Por último, Colapinto reveló que el plan original de Alpine era estrenar las mejoras recién en Monza, por lo que valoró el esfuerzo del equipo para llevarlas a Zandvoort, aunque solo se aplicarán en el monoplaza de Pierre Gasly.

«La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un coche. Pero esperemos que funcione», cerró.

Contrato blindado para Max

Red Bull anunció este jueves la extensión de su vínculo con Max Verstappen como piloto titular del equipo, en la previa al GP de Países Bajos.

En ese marco y en la antesala al comienzo de la actividad en su país natal, Max Verstappen anunció junto a Red Bull la extensión de su vínculo hasta finales de 2030.

“Cuatro años más de darlo todo. Nos complace anunciar que Max ha firmado una extensión de contrato con el Equipo hasta finales de 2030”, comunicó la estructura.