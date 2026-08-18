Valentín Perrone visitó la obra en el Autódromo de Buenos Aires: «Sueño con correr acá»

El piloto argentino de Moto 3 será una de las grandes atracciones el próximo año en la vuelta del Moto GP al Gálvez.

De visita por nuestro país, Valentín Perrone, piloto argentino de Moto 3, se dio una vuelta por el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires y recorrió la ambiciosa obra que se lleva a cabo, la cual se encuentra bastante avanzada con vistas a la vuelta del Moto GP en 2027.

El piloto argentino de 18 años, que compite dentro del equipo Tech3 a bordo de una KTM, recorrió cada metro del nuevo trazado confeccionado, acompañado del expiloto Benedicto «Chiche» Caldarella» y dio su punto de vista sobre la confección del ambicioso proyecto.

El piloto argentino de Moto3 Valentín Perrone visitó el autódromo de la ciudad junto al secretario de Deportes Fabián "Chino" Turnes.



Durante la recorrida, Perrone conoció las obras que se están realizando en el circuito. pic.twitter.com/IEtKIZWomV August 17, 2026

“Va a ser un circuito muy lindo para ver, para correr y para disfrutar sobre todo. Es muy lindo ver la evolución del circuito, me pone muy contento ver la construcción, es increíble el antes y el después. Sueño con correr acá y seguramente va a ser una muy buena carrera”, expresó Perrone durante la visita.

Perrone, nacido en España pero nacionalizado argentino, viene de una notable actuación semanas atrás, finalizando 3° en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y regresando al podio de la especialidad tras varios meses.

Naturalmente, su presencia el próximo año en la vuelta del Moto GP al país tras 28 años (ver abajo) será una de las grandes atracciones del fin de semana en Buenos Aires.

«Será una pista muy rápida y especial concretamente para Moto 3. Sobre todo la curva 4, la vamos a disfrutar mucho. Tiene muy buen aspecto. Con muchas ganas que pase el tiempo y que empiece el fin de semana de carreras acá», comentó Perrone.

Avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez!. Visita del piloto argentino Valentín Perrone (Moto 3). @AutodromoBA @gcba @puenteadrian #telemetricof1 pic.twitter.com/EcQCOdsMdb — TELEMETRICO | Adrian Puente F1 – Oficial – (@TelemetricoF1) August 18, 2026

Y agregó: «Será un circuito único, con peraltes, bajadas, subidas y mucho tecnicismo. Es increíble lo que se está logrando«.

De momento, la pista se encuentra nivelada en un 98% y próximamente comenzarán las pruebas de asfalto. Para el MotoGP, el trazado tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y un total de 14 curvas.

El regreso del MotoGP a Buenos Aires se producirá 28 años después de la última competencia disputada en el Gálvez, en 1999. La Ciudad de Buenos Aires fue sede de diez Grandes Premios entre 1961 y 1999, mientras que Argentina volvió a recibir al campeonato mundial entre 2014 y 2025 en el circuito de Termas de Río Hondo.

Claro que la millonaria obra también comprende una posible vuelta de la Fórmula 1, algo charlado aunque todavía no avanzado en tratativas. Para ese propósito se concretará una obra de circuito de 4,87 kilómetros y 15 curvas.