Vázquez se perfila para ser titular en Boca en lugar de Benedetto

Darío Benedetto no apareció en el equipo titular que paró ayer el DT de Boca Hugo Ibarra y se entrenó con los suplentes y juveniles aunque el DT evitó el debate: “Está bien, lo evaluaremos”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.



“Tengo a disposición a Darío (Benedetto) pero evaluaré con los días al equipo que jugará el domingo. Se está recuperando de este momento. Le ha ido bien descansar un poco y comprometerse con el grupo y darle para adelante, ya está”, señaló Ibarra, que prepara el equipo para recibir al líder Atlético Tucumán, el domingo desde las 18:00.



En la práctica de fútbol Ibarra probó en el fondo con Carlos Zambrano por Facundo Roncaglia y también colocó en el lateral izquierdo a Frank Fabra -no estuvo por las cinco amarillas- por el juvenil Agustín Sández.

En la zona del mediocampo reapareció el paraguayo Óscar Romero en lugar de Cristian Medina, que padece unas molestias físicas y no llegará en condiciones.



Otro que no será “apurado” es Marcos Rojo tras su desgarro del sóleo de la pierna derecha y posiblemente integre la lista de concentrados sin ser de la partida.



Marcos Rojo continúa con su preparación. Estaría entre los convocados, pero sin ser titular.

El posible once será Agustín Rossi; Luis Advíncula, Zambrano, Nicolás Figal y Fabra; Pol Fernández, Alan Varela y Luis Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa. “No lo voy a confirmar públicamente, lo tengo en mente y espero que no pase nada raro en estos días”, aseguró Ibarra.



Finalmente se refirió al arquero Sergio Romero, quien se sumó al plantel en los últimos días y peleará un puesto con Agustín Rossi. “Sergio es un gran profesional, lo estamos recuperando. Es un arquero tremendo y cuando llegue el momento lo tendremos en el grupo trabajando. Es buenísimo que los dos estén a la misma altura. El problema lo tendré yo”, cerró.