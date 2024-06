Venezuela se lo dio vuelta a Ecuador y arrancó ganando en la Copa América

Venezuela prolongó su gran momento de la mano del Bocha Batista y venció este sábado a Ecuador en el arranque del Grupo B de la Copa América 2024.

Fue 2-1 en un partido que tuvo al Tri arriba en el primer tiempo por el gol de Jeremy Sarmiento, cuando su equipo jugaba con 10 por la temprana roja a Enner Valencia, hasta que la Vinotinto lo revirtió gracias a los tantos de Jhonder Cádiz y Eduard Bello.

El primer tiempo arrancó muy trabado y sin situaciones de gol, hasta que a los 20 minutos llegó la acción que rompió el partido: Ecuador tuvo la primera llegada, con una aparición de Yeboah que tuvo una gran respuesta de Romo, y en el rebote la fue a buscar Valencia con la pierna muy arriba: terminó pegándole un planchazo tremendo a José Martínez. Wilmar Roldán primero lo amonestó, pero tras la revisión en el VAR le mostro la roja y Ecuador se quedó con diez muy temprano en el partido.

Así y todo, el Tri logró la ventaja antes del final del primer tiempo: un tiro libre de Páez tuvo un rechazo defectuoso de la defensa venezolana y Sarmiento capturó el rebote, definiendo de primera para matar el pique de la pelota y colocarla junto a un palo, con un buen gesto técnico.

Los goles y las asistencias de Eduard Bello con Venezuela:



• 2-1 vs Ecuador 🇪🇨 (2021): Gol y asistencia para remontar

• 1-1 vs Brasil 🇧🇷 (2023): Gol para empatar

• 1-2 vs Ecuador 🇪🇨 (2024): Gol para remontar



Ha sido importante para que La Vinotinto recupere puntos. https://t.co/EmnaP9FiLV