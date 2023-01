Vergauven – Catalano, los chicos súper poderosos van por el bicampeonato en la Regata

El año calendario de Vicente Vergauven y Joaquín Catalano es definitivamente brillante. El año pasado se quedaron con el K2 Junior, metiéndose en el cuarto lugar de la clasificación general, dejando en el segundo lugar a Bautista Itría y Julián Salinas, dos nombres que también fueron noticia en el 2022.



Este año, la dupla que representa al Náutico Piedra Buena de Viedma y a La Pobrecita de Choele Choel, van ganando otra vez su categoría en esta edición 2023 y se acercan al bicampeonato.

Vergauven viene se ser medalla de bronce, junto al entrerriano Baltazar Itria, en el último Mundial de Canotaje que se disputó en Portugal.



Fue una de las tres preseas que consiguió la delegación argentina. Las otras dos las obtuvo Julián Salinas (Huilliches de Choele Choel), que hoy está ganando con comodidad el K1 en la Regata.

Vergauven y Catalano ganaron hasta ahora todos los parciales y la nueva copa está a sólo dos etapas.

Vicente Vergauven, uno de los mejores juniors del mundo según el último Mundial en Portugal, va ganando la Regata 2023 junto a Joaquín Catalano. (Foto/Jorge Tanos)

“Que no haya tanto calor es un alivio, es un factor menos a tener en cuenta. Pero en esta parte, el río corre mucho menos, está muy pesado, más que el año pasado. Igual vinimos regulando porque esta es una etapa larga y hay que cuidarse para las dos que restan”, declaró Vicente al bajar del bote en Conesa.

“La diferencia que hicimos en la segunda etapa fue clave para aventajar a los que vienen segundos”, Nico Virkel y Ariel Kaminker, del Náutico Hacoaj.

Excepto en la segunda etapa, Nico Virkel y Ariel Kaminker, terminaron bien pegados a los líderes en el resto de los parciales. (Foto/Jorge Tanos)

Todos los ganadores de la quinta etapa, categoría por categoría

K2 senior

Quentin Urban – Jeremy Candy

K2 junior

Vicente Vergauven – Joaquín Catalano

K2 master A

C. Illuminati-Emilio Sánchez

K2 master B

Elio Rivas – Marcos Andía

K2 damas

Andrea Bianchi – Ana Peña

K2 mixto

Daiana López – J.Mozzicafreddo

K1 senior

Julián Salinas

K1 master A

Miguel Gutiérrez

K1 master B

Federico Puzzo

K1 master C

Carlos García Medina

K1 master D

Martín Paganotto

K1 damas

Cecilia Collueque

K2 trav. cab. A

Emanuel Gatica – Nicolás Gatica

K2 trav. B

Pablo Bourlot – Maxi Etchevarne

K2 trav. C

Andrés Roumec – Gonzalo Ibeas

K2 trav. D

Mariano Brun – Enrique Centeno

K2 trav. damas

Valeria Musso – Fanny Imilqueo

K2 trav. mixtos A

Myriam Rivera – Francisco Salgado

K2 trav. mixtos B

Marcela Inda – Pedro Froilán

K2 trav. mixtos C

María Mare – Alberto Silveira

K2 trav. mixtos D

Marcelo Thomas – Miriam Peñalva

520 Cab. A

Cristian Frasse

520 cab. B

Andrés Busnadiego

520 damas

María Alejandra García