Vuelve a jugar Mastantuono: Xabi Alonso reveló que “estaba sufriendo en la cancha”

Franco Mastantuono, ante la chance de volver a sumar minutos luego de sufrir una pubalgia.

Franco Mastantuono no juega desde el 1° de noviembre, cuando fue titular ante Valencia. El joven futbolista se vio obligado a reducir las cargas de entrenamiento debido a una pubalgia y se perdió varios partidos con el Real Madrid, además del amistoso que la Selección Argentina disputó frente a Angola.

Las molestias comenzaron en la previa del duelo ante Liverpool por la Champions League, disputado el 4 de noviembre. Sin embargo, hoy Xabi Alonso reveló en conferencia de prensa: “Ha podido entrenar diez días sin molestias”.

Con esta buena evolución, el ex River volvería a formar parte de la lista de convocados para el partido de mañana, en la visita a Girona por la fecha 14 de La Liga.

“Estaba sufriendo en el campo y por eso decidimos parar. Ahora está entrenando sin problemas. Es uno más y debe incorporarse a la dinámica”, agregó el entrenador español.

El Real Madrid marcha segundo en La Liga, pero si gana mañana llegará a la cima, ya que Barcelona, que ya jugó por la fecha 14 y venció 3-1 al Alavés, quedó dos puntos por encima de la Casa Blanca.