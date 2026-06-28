Wimbledon: los argentinos que ponen primera en la jornada inaugural de Londres

Nueva ilusión en marcha. El All England Lawn Tennis Club de Londres se viste de gala desde mañana para el inicio del certamen más antiguo y prestigioso del circuito: el Abierto de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada con disputa en césped.

Un total de 11 jugadores representarán a Argentina en el certamen londinense, el cual nunca tuvo un campeón de nuestro país. Solo dos argentinos alcanzaron la final de Wimbledon: en 1991, Gabriela Sabatini quedó a las puertas del título al caer ante la alemana Steffi Graf, mientras que en 2002, un joven David Nalbandian daba la nota y llegaba a la final, cayendo ante el australiano Lleyton Hewitt.

La jornada inaugural de lunes tendrá debutando a Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra.

Ground staff waters a court one day ahead of the start of the Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, June 28, 2026.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Báez debuta ante el gigante alemán Jan-Lennard Struff, un especialista en canchas rápidas; Juanma enfrentará al talensos e impredecible Alejandro Davidovich Fokina; Camilo Ugo Carabelli se medirá ante el español Alejandro Mérida; Thiago Tirante cruzará con el húngaro Fabian Marozsan; el veterano Marco Trungelliti se las verá ante el norteamericano Martin Damm, y ,Solana Sierra buscará dar el primer paso ante la experimentada húngara Anna Bonda.

Por su parte, Francisco Cerúndolo, la principal raqueta argentina y reciente campeón en Queen’s, deberá esperar al martes para afrontar su encuentro de primera rueda, donde cruzará ante el español Jaume Munar; un duro escollo tratándose de una primera ronda.

El platense Tomás Etcheverry, en tanto, se enfrentará al experimentado y movedizo italiano Lorenzo Sonego; Mariano Navone, una de las grandes apariciones de la temporada, intentará plasmar su tenis frente al italiano Flavio Cobolli, y Román Burruchaga irá por el golpe del torneo ante el australiano Alex de Miñaur.

Por el cuadro femenino, también dirá presente la rosarina Nadia Podoroska, quien por delante tendrá un difícil reto ante la ucraniana Marta Kostyuk, actual Top 20 del circuito.

También dirá presente el marplatense Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, recientes campeones de Roland Garros, aunque su debut recién se producirá el miércoles, ante la dupla conformada por el estadouniense Robert Galloway y el australiano John Peers.