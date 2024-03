Yupanqui contrató a un futbolista surcoreano que se comparó con Iniesta

El club Yupanqui sorprendió al anunciar la incorporación de Jung Euihyeon, un mediocampista surcoreano que llegó al equipo de la Primera C en pleno desarrollo del torneo. La presentación oficial del jugador generó gran expectativa, no solo por su habilidad en el campo, sino también por una comparación que hizo durante la conferencia de prensa.

«Mi representante me recomendó el club, me vine a probar y me quedé por suerte», afirmó Jung en conferencia de prensa, donde además reveló que se siente identificado con el estilo de juego de Andrés Iniesta.

Esta comparación no pasó desapercibida entre los hinchas y medios de comunicación, quienes ahora estarán a la espera de ver el nivel que demostrará Jung en el equipo que milita en la C, pero después se corrigió: “Me gustaría jugar como Iniesta”.

Además de su habilidad futbolística, Jung también trae consigo una particularidad en su vestimenta: jugará con un sponsor personal en su camiseta, sumándose así a un precedente único en el fútbol argentino al ser el primer jugador en hacerlo y por la categoría en donde estará presente el asiático.

“Esto es muy importante para desarrollar mi carrera en el fútbol. Estoy muy contento con esta oportunidad y quiero aprovecharla”, aseguró Jung sobre su arribo a Yupanqui. El futbolista estuvo unos meses en Argentino de Quilmes pero sin tener posibilidades.

Cómo será la camiseta que usará el jugador surcoreano que contrató Yupanqui

El volante tendrá la posibilidad de llevar una camiseta diferente a la del resto de sus compañeros de Yupanqui, creada especialmente para él y con sponsors unipersonales: Café Seúl y Gangham Express, dos empresas del rubro coreano.

Tal como se mostró en la presentación, la camiseta exclusiva de Jung tendrá dos versiones: una solo con los dos sponsors coreanos y otra con esos a los que se le sumarán los auspiciantes regulares de Yupanqui, pero escritos en Hangul – el alfabeto coreano-. Además, el nombre del jugador y escudo del club también figurarán en coreano.