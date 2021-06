Descartan diferencias en Juntos por el Cambio tras la salida de Castelli

El portazo de Lucas Castelli al bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura para crear su propia banca unipersonal bajo el nombre Avanzar no inquietó a los diputados de la alianza macrista. Aseguran que seguirán trabajando en conjunto y que era "lógico" que el legislador quisiera tener su propio partido, ya que nunca fue afiliado a ninguna de las fuerzas que integran la coalición.

"Fue una decisión de él de tener su propio bloque, pero las relaciones siguen iguales", afirmó Leticia Esteves, representante del PRO dentro de la bancada. Recordó que Castelli no es afiliado a ninguno de los partidos que componen Juntos por el Cambio y que, al crear su propia fuerza política, "es lógico que quiera tener un bloque con su nombre".

"Juntos por el Cambio siempre funcionó como un interbloque. Lo que importa es cada uno siga defendiendo los intereses por los que accedimos a nuestras bancas", añadió.

Sobre las críticas que hizo el diputado hacia la alianza y los "valores" que ya no lo representan, Esteves aseguró que "las diferencias que plantea son hacia afuera, no con los integrantes de esta Legislatura".

La diputada también aclaró que la decisión de Castelli de crear un bloque unipersonal no modificará en nada su posición sobre el endeudamiento que pidió el gobernador Omar Gutiérrez y que se tratará nuevamente en comisiones el martes. "Sigue en contra", sostuvo.

Por su parte, el radical César Gass evaluó que la salida del legislador "deja con un diputado menos a Juntos por el Cambio, algo que no debería suceder", pero también evitó polemizar con su excompañero de banca. "Él no pertenecía a ninguno de los partidos que integran Juntos por el Cambio, ingresó por decisión de (Horacio) Pechi Quiroga. Tomó la decisión de irse, no sé qué disparó esto", analizó.

El diputado aclaró que, en su caso, discutía con Castelli cuestiones vinculadas a las estrategias y votaciones del bloque, pero no discutían sobre política.