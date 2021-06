Juntos por el Cambio se quiebra y pierde un diputado en Neuquén

El diputado provincial Lucas Castelli finalmente dio el portazo a la alianza de Juntos por el Cambio y creó un nuevo monobloque en la Legislatura bajo el nombre Avanzar. Se trata de la primera ruptura al interior de la bancada macrista que asumió en 2019 con seis integrantes que acompañaron la fórmula de Horacio “Pechi” Quiroga para la gobernación.

“Venimos madurando hace tiempo dar este paso y es una decisión que representa a muchas personas que me acompañan”, señaló Castelli en la presentación formal del espacio.

El dirigente, quien ingresó a la política de la mano del fallecido ex intendente y se desempeñó durante la gestión de Mauricio Macri como delegado en la Oficina de Empleo de Nación, siempre tuvo diferencias con el ala dura del PRO.

Son conocidos sus cruces con el diputado nacional Francisco Sánchez, por quien llegó a pedir disculpas “a las mujeres y a toda la militancia” por los dichos del legislador cuando se debatió la legalización del aborto en el Congreso.

“No me siento representado por un espacio donde no hay lugar para nuestras voces”, afirmó Castelli y mencionó que “el camino que han decidido tomar muchos de sus referentes no es el nuestro, no nos identifican los mismos valores”. En cambio, reivindicó la figura de “Pechi” Quiroga, de quien dijo haber aprendido “que la política es dedicación, pasión, servicio y, sobre todo, gestión”.

Con la salida del diputado del bloque de Juntos por el Cambio, el espacio se quedará con cinco representantes en la Legislatura. Sigue siendo el tercer partido con mayor número de diputados detrás del Movimiento Popular Neuquino y el Frente de Todos, ambos con nueve.

El de Castelli será ahora el séptimo bloque unipersonal de la Cámara junto con el FRIN de Francisco Rols, Unión Popular de Carlos Sánchez, Juntos de Carina Riccomini, el Frente Nuevo Neuquén de Fernando Gallia, el FIT de Patricia Jure y el PTS-FIT de Andrés Blanco.

“Avanzar es un espacio de construcción amplio, plural, que quiere resolver los conflictos a través del diálogo democrático como valor innegociable”, explicó el diputado sobre el bloque que constituyó.

“Queremos salir de la lógica de la política que no construye o que se queda aferrada a una sola vereda de la política: la vereda de no proponer o de no tener un proyecto ni visión a futuro”, remarcó.

Castelli detalló que Avanzar está integrado por un grupo jóvenes que “aman y eligen suelo neuquino”. “Somos trabajadores y trabajadoras, profesionales y estamos dispuestos a construir un espacio nuevo, y vamos a fundarlo sobre los principios y valores que guiaron la gestión de Pechi”, aseguró.